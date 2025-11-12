В мэрии Кисловодска сняли сериал о мошенниках

В Кисловодске в здании администрации прошли съемки эпизодов многосерийного фильма «Казанова-3», сообщила пресс-служба мэрии города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Евгения Моисеева Фото: Telegram-канал Евгения Моисеева

Съемки проходили в здании администрации Кисловодска, которое временно превратили в кабинет совет министров Башкирской АССР, что добавило аутентичности сценам. Глава города-курорта Евгений Моисеев подчеркнул рост интереса киностудий к городу, связанный с уникальной архитектурой, живописными пейзажами и благоприятным климатом. Мэр отметил, что благодаря этим качествам Кисловодск всё чаще выбирают для крупных кинопроектов, и город постепенно становится центром отечественной кинематографии.

Сюжет 8-серийного третьего сезона фокусируется на 1983 годе. Игорь Апрельцев после трех лет работы на Камчатке возвращается в Ленинград с накопленными деньгами, чтобы отдать их семье, но попадает в ловушку Леры, потеряв почти все сбережения. Предложив работать вместе, они начинают совместные аферы, которые охватывают разные регионы страны — от Костромы до Сочи. Эта история сочетает в себе криминальные приключения с элементами доброты и исполнения желаний.

По сюжету действие переносит зрителя в советские времена, где мошенник Игорь Апрельцев, известный как Казанова, объединяется с молодой мошенницей Лерой, которая ранее обманула его самого. Вместе они гастролируют по СССР, начиная от Башкирской АССР и заканчивая курортными городами, используя хитроумные схемы, чтобы осуществлять мечты своих жертв. По замыслу сценаристов, каждая афера — настоящий спектакль: от роскошных платьев и путешествий до съемок в кино и выигрышей в лотерею.

Станислав Маслаков