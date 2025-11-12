Банки будут проверять на мошенничество переводы по СБП от 200 тыс. рублей

Банки начнут проверять на мошенничество не крупные переводы самому себе через систему быстрых платежей (СБП), а последующие переводы другим физлицам. Так пресс-служба Банка России прокомментировала слова главы департамента информбезопасности ЦБ Вадима Уварова. Сегодня он заявил, что крупные переводы себе по СБП станут признаком мошеннических операций.

В сообществе ЦБ во «ВКонтакте» один из подписчиков попросил прокомментировать заявление господина Уварова. В ответ пресс-служба ЦБ уточнила, что проверки коснутся только переводов по СБП от 200 тыс. руб. «условно «незнакомому» человеку», которому клиент не переводил деньги минимум полгода. Важно, чтобы этому переводу предшествовал перевод самому себе через СБП. «Таким образом, проверяться будет не перевод самому себе, а именно последующий перевод другому человеку»,— подчеркнули в банке.

Вадим Уваров сегодня заявил, что мошенники стали убеждать граждан переводить себе крупные суммы по СБП. Теперь такие транзакции будут считаться подозрительными. Приказ с расширенным перечнем признаков мошеннических переводов ЦБ опубликует в ближайшее время, пообещал господин Уваров. Прошлый появился в июле 2024 года.