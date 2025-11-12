ЦБ: крупные переводы себе по СБП станут признаком мошеннических операций

Злоумышленники стали склонять россиян к переводу самому себе крупных сумм денег по Системе быстрых платежей (СБП), поэтому Банк России (ЦБ) хочет включить такие операции в перечень мошеннических. Об этом сообщил директор департамента информационной безопасности регулятора Вадим Уваров.

При этом, пояснил эксперт, банки будут учитывать такую операцию, если в этот же день клиент попытается отправить деньги человеку, которому полгода не переводил никаких средств.

Вадим Уваров напомнил, что с момента расширения признаков мошенничества до шести прошло больше года. За это время, по его словам, злоумышленники придумали новые способы обмана граждан.

«Мы решили дополнить существующие критерии новыми признаками,— рассказал господин Уваров в беседе с «РИА Новости».— Часть из них будет аналогична тем, которые с сентября этого года действуют для противодействия мошенническим операциям при снятии наличных в банкоматах».

Приказ с расширенным перечнем признаков ЦБ опубликует в ближайшее время, пообещал Вадим Уваров. Прошлый появился в июле 2024 года. Среди критериев оценки — множественные мошеннические операции на одном и том же счете, уголовное дело в отношении получателя денег, а также информация оператора связи о повышенной телефонной активности и других нетипичных для пользователя действиях.