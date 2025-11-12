Информацию о «массовой эвакуации» жителей Буденновска назвали фейком

Информация о «массовой эвакуации» жителей Буденновска на канале, оформленном якобы от имени главы Буденновского муниципального округа, является фейком. Об этом с своем Telegram-канале сообщает глава округа Дмитрий Богданов.

Как отметил господин Богданов, все последствия атаки БПЛА оперативно устранены. На текущий момент угрозы жизни и здоровью людей, системам жизнеобеспечения и городской инфраструктуре нет. Обстановка спокойная, все системы работают в штатном режиме.

Глава округа просит жителей ориентироваться только на официальные источники — ресурсы администрации, правительства края и МЧС.

Наталья Белоштейн