В Новороссийске починили кровлю жилого дома после атаки БПЛА

Подрядчики завершили кровельные работы в доме на улице Шевченко, 55 в Новороссийске. Этот дом пострадал в результате атаки беспилотников, произошедшей 24 сентября. О предстоящих ремонтных мероприятиях по адресу рассказал мэр города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный Telegram-канал главы МО г. Новороссийск Андрея Кравченко Фото: Официальный Telegram-канал главы МО г. Новороссийск Андрея Кравченко

В доме на улице Шевченко сняли старую кровлю и уложили новую металлочерепицу. Бригады произвели демонтаж утеплителя и отремонтировали стропильную систему, заменили поврежденную водосточную трубу и установили систему желобов. До этого в МКД восстановили электричество, водо- и газоснабжение, поставили новые окна и балконные блоки.

С 13 ноября специалисты перейдут к ремонту квартир, поврежденных в результате атаки БПЛА. Андрей Кравченко сообщил, что на участок уже завезли необходимые стройматериалы.

София Моисеенко