Губернатор Кубани заявил о необходимости сохранить ВРП на уровне 5,8 трлн рублей

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел совещание, посвященное вопросам социально-экономического развития региона. В обсуждении приняли участие председатель Законодательного собрания Юрий Бурлачко, вице-губернаторы и руководители профильных ведомств.

Глава региона отметил, что экономика края продолжает функционировать в условиях санкционного давления и новых вызовов, связанных с обеспечением безопасности. По его словам, регион столкнулся с рядом форс-мажорных обстоятельств — в том числе с разливом мазута в Черном море и засухой, осложнившей работу аграриев. «Сейчас важно не допустить спада экономики, сохранить объем валового регионального продукта на уровне 5,8 трлн руб. и обеспечить потенциал для устойчивого развития», — подчеркнул губернатор.

В 2025 году на реализацию плана обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности направлено 3,7 млрд руб. Со следующего года документ будет скорректирован с акцентом на адресную поддержку проектов, связанных с технологическим суверенитетом и инновациями. Среди приоритетов названы обрабатывающая промышленность и переработка сельхозпродукции.

Первый вице-губернатор Игорь Галась отметил, что высокая ключевая ставка, ограниченный доступ к кредитным ресурсам и жесткая бюджетная политика оказывают влияние на региональную экономику. Однако, по прогнозу, объем производства товаров и услуг удастся удержать на текущем уровне. «В предыдущие годы экономика Кубани демонстрировала темпы роста выше среднероссийских, что позволяет сохранить потенциал и в нынешних условиях», — заявил он.

Рост промышленного производства в крае в 2025 году оценивается на уровне 1%. Положительная динамика наблюдается в нефтепереработке, производстве металлов, машин и оборудования, а также в сфере фармацевтики.

По данным вице-губернатора Александра Руппеля, объем инвестиций в экономику края за полугодие достиг 438,8 млрд руб., что стало рекордным показателем. С начала года с инвесторами заключено 108 соглашений на общую сумму свыше 498 млрд руб. Большая часть проектов реализуется в топливно-энергетическом комплексе, что позволит сократить энергодефицит региона.

Господин Руппель подчеркнул, что ставка на импортозамещение уже приносит ощутимые результаты: выпуск медицинских изделий увеличился более чем на 25%, а производство станков — вдвое. За два года на базе промышленных предприятий создано 20 конструкторских бюро, выпустивших 44 новые модели техники и оборудования — от аккумуляторов до комплектующих для сельхозмашин.

