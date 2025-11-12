Бывшую первую леди и сына президента Габона приговорили к 20 годам тюрьмы

Жена бывшего президента Габона Али Бонго Ондимбы и его сын получили 20 лет тюрьмы, сообщает Associated Press (AP). Оба признаны виновными в «преступлениях против государства Габон».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Али Бонго и его жена Сильвия Бонго в 2014 году

Фото: Larry Downing / Reuters, Larry Downing / File Photo / Reuters Али Бонго и его жена Сильвия Бонго в 2014 году

Фото: Larry Downing / Reuters, Larry Downing / File Photo / Reuters

Али Бонго был президентом Габона 14 лет, пока в 2023 году после очередных выборов военные не захватили власть в стране. Переворот положил конец 56-летнему правлению династии Бонго. Отец Али Бонго, Омар Бонго, правил 42 года.

Свергнутый президент сразу после переворота был помещен под домашний арест, затем организаторы мятежа разрешили ему покинуть страну из-за тяжелого состояния здоровья. Еще в 2018 году он перенес инсульт.

Сильвия Бонго и Нуреддин Бонго Валентин воспользовались слабым состоянием здоровья тогдашнего президента и фактически взяли управление государственными средствами под свой контроль, установил суд. Валентин занимал должность координатора по делам президента и, по словам свидетелей, был главным человеком, отдававшим приказы в президентском дворце после того, как у его отца случился инсульт.

Оба подсудимых в итоге были признаны виновными в сокрытии и растрате государственных средств, отмывании денег, преступном сообществе и подделке документов. Они пробыли под арестом военных в течение 20 месяцев после переворота в стране, после чего им было позволено уехать. Сейчас они живут в Лондоне и имеют, кроме того, французское гражданство. Суд вынес решение заочно и выдал ордер на их арест.

Подробнее о военном перевороте в африканской стране — в материале «Ъ» «И ты, Габон».

Кирилл Сарханянц