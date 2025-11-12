Форум «Технологии Добра»: технологии и бизнес на пользу людям

19 ноября в Москве и онлайн состоится форум «Технологии Добра». Это одна из крупнейших ежегодных площадок для открытого диалога между некоммерческими организациями, экспертами IT-индустрии, представителями государственного и корпоративного сектора о вызовах и возможностях цифровых решений для НКО.

Ключевые направления в программе:

Цифровые нововведения для НКО: поддержка и возможности государства

Как государственные инициативы, технологии и партнерства помогают некоммерческому сектору развиваться и усиливать социальное воздействие.

Новые возможности и проверенные подходы: открытый разговор с бизнесом

Честный диалог о том, как крупные компании выстраивают устойчивое развитие, внедряют инновации и поддерживают социальные инициативы.

Цифровое будущее НКО: международные альянсы и новая технологическая реальность

Как цифровые инструменты и ИИ помогают НКО масштабировать социальные инициативы и, работая «через границы», участвовать в формировании новой цифровой реальности.

Юридические нововведения для НКО: роль «цифры»

Какие законодательные изменения ждут сектор и как технологии помогают обеспечивать прозрачность и доверие.

Цифровой и медиакапитал: как известность помогает

Известные актеры, спортсмены и общественные деятели о том, как личный пример и публичность усиливают социальные проекты.

На главной сцене выступят:

Сергей Хотимский, первый заместитель председателя правления ПАО «Совкомбанк»;

Алексей Паршиков, заместитель председателя правления Фонда «Сколково» по работе с партнерами;

Ян Яновский, соучредитель благотворительного фонда «Друзья»;

Павел Савчук, председатель Российского Красного Креста, член Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере;

Ирина Россиус, ведущая информационной программы «Вести» телеканала «Россия 1»;

Владимир Якунин, заведующий кафедрой государственной политики факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносова, председатель Попечительского совета Фондов «Истоки» и Андрея Первозванного, доктор политических наук;

Махендранат Бусгополь, президент Экономического и социального Совета ООН по Африке (ЭКОСОС), директор государственного форума безопасного интернета Маврикия;

Мадиш Парих, социальный предприниматель, эксперт в области цифровых решений для общественных проектов на стыке технологий, экологии, образования и волонтерства, основатель и президент Elixir Foundation, соучредитель Invincible NGO, координатор программ в рамках ЮНЕСКО и посол молодежи Earth Day Network;

Гай Имс, директор Совета по экологическому строительству, основатель платформы зеленых технологий earthbot.io (Великобритания/Россия);

Вадим Ковалев, председатель Общественной палаты г. Москвы, советник генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти и устойчивому развитию ООО УК «Уральская Сталь»;

Светлана Кузнецова, директор Департамента законодательства и правоприменения в сфере некоммерческих организаций Минюста России;

Сергей Пивень, управляющий партнер Авито;

Александр Цыпкин, писатель, автор ряда бестселлеров, сценарист, основатель литературно-театрального проекта «БеспринцЫпные чтения», эксперт по стратегическим коммуникациям, лауреат приза Гильдии киноведов и кинокритиков России на фестивале «Кинотавр», попечитель Фонда медицинских решений «Не напрасно», член Совета фонда «Дети-бабочки», попечитель Федерации адаптивного тхэквондо Санкт-Петербурга;

Александр Мостовой, советский и российский футболист, двукратный чемпион СССР, обладатель кубка Португалии, амбассадор БФ «Ветер добрых перемен»;

Елизавета Арзамасова, российская актриса театра и кино, певица и телеведущая, амбассадор фонда «Старость в радость»;

Никита Ефремов, российский актер театра, кино и дубляжа;

Дмитрий Дюжев, заслуженный артист Российской Федерации, народный артист Карачаево-Черкесской Республики, амбассадор Благотворительного фонда «Второе дыхание».

Форум «Технологии Добра» пройдет 19 ноября в Москве (Кинотеатр «Октябрь») и онлайн. Организаторами мероприятия выступают Совкомбанк и Фонд «Сколково».

ПАО «Совкомбанк»

sovcombank.ru