Ярославскую фирму внесли в черный список за срыв контракта с «дочкой» Транснефти

Краснодарское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) включило ярославское ООО «Теремъ» в реестр недобросовестных поставщиков. Основанием для этого стало неисполнение обязательств по контракту на строительство линейной части магистрального нефтепровода, заключенному с АО «Черноморские магистральные нефтепроводы» (новороссийская «дочка» Транснефти).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Теремъ» зарегистрировано в 2023 году в Ярославле. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. Бенефициар — Алена Микалаускас. Убыток общества по итогам 2024 года составил 4,6 млн руб.

По данным регионального УФАС, компания «Теремъ» заключила контракт с АО «Черноморские магистральные нефтепроводы» в марте 2025 года. Однако общество не уложилось в график работ, прописанный в договоре. Просрочка выполнения работ на момент расторжения контракта составила более 30 дней. Аванс в размере 3,37 млн руб. подрядчик заказчику не вернул.

«В материалы дела ООО “Теремъ”не представило письменных пояснений и документов относительно обращения АО “Черномортранснефть”, при рассмотрении обращения явку представителя не обеспечило. Включение в реестр недобросовестных поставщиков является необходимой мерой ответственности, поскольку служит для ограждения заказчиков от недобросовестных поставщиков»,— сказано в решении антимонопольного ведомства.

Решение УФАС может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

Наталья Решетняк