Пять сайтов Ставропольского края включат в «белый список»

Правительство Ставропольского края подало заявку на включение пяти информационных ресурсов региона в «белый список» порталов, функционирующих при ограничении мобильного интернета. Об этом сообщил РБК Кавказ со ссылкой на региональное министерство энергетики, промышленности и связи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В перечень вошли ресурсы «Сервис записи к врачу в Ставропольском крае», «сайт Губернатора Ставропольского края», модуль «Электронные журналы и дневники», портал государственных и муниципальных услуг Ставропольского края, а также официальный портал органов государственной власти региона.

Наталья Белоштейн