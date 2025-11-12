Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пять сайтов Ставропольского края включат в «белый список»

Правительство Ставропольского края подало заявку на включение пяти информационных ресурсов региона в «белый список» порталов, функционирующих при ограничении мобильного интернета. Об этом сообщил РБК Кавказ со ссылкой на региональное министерство энергетики, промышленности и связи.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В перечень вошли ресурсы «Сервис записи к врачу в Ставропольском крае», «сайт Губернатора Ставропольского края», модуль «Электронные журналы и дневники», портал государственных и муниципальных услуг Ставропольского края, а также официальный портал органов государственной власти региона.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все