Ежегодная Премия АМОС — яркое событие индустрии гостеприимства и туризма Юга России!

Приглашаем принять участие в Ежегодной Премии АМОС, которая пройдет 18 и 19 декабря в Сириусе. На площадке Mantera Resort&Congress 5* объявят имена лучших отелей и здравниц Юга России и Республики Абхазии, а в ходе масштабного двухдневного форума выступят ведущие эксперты отрасли страны!

Фото: пресс-служба Ассоциация Отельеров АМОС

Ежегодная Премия АМОС — уникальное мероприятие, аналогов которому в России не существует. Премия выявляет уникальные проекты Юга России, включая Крым, курорты Краснодарского края, КавМинВод, республик Северного Кавказа и Республики Абхазия.

Еще одна важная особенность Премии АМОС — это большой двухдневный форум, на котором выступают ведущие эксперты отрасли. Все спикеры — практики, которые не на словах, а на деле показывают, что они могут воплощать в жизнь роскошные проекты, строить санатории и заниматься реновацией. Все актуальные и важные новости, которые затрагивают туризм и индустрию гостеприимства, обсуждаются в ходе пленарных заседаний и лекций.

— Премия АМОС изначально была спроектирована так, чтобы серьезно отличаться от внешне схожих мероприятий,— объясняет Дмитрий Богданов, председатель Экспертного Совета Ассоциации Отельеров АМОС.— Как правило, гостиничные премии устроены таким образом, что отели «5 звезд» сравниваются с другими отелями «5 звезд», отели «4 звезды» с другими отелями «4 звезды» и так далее. Премия АМОС кардинально другая. Во-первых, мы говорим о том, что нам важно выделить и подчеркнуть уникальность проекта. У разных объектов разные сильные стороны. У одних — инфинити-бассейн с роскошным видом, у других — огромный детский центр. Премия АМОС призвана выявлять уникальные черты и рассказывать о них. В среднем мы ежегодно мониторим свыше 1500 объектов размещения на Юге России и находим 100–200 достойных проектов. После чего Экспертный Совет Ассоциации АМОС и Оргкомитет Премии выбирает 25 лучших. Это те объекты размещения, чья уникальность и значимость для рынка, по нашему мнению, выше, чем у других объектов.

Уникальная составляющая Премии АМОС — это проект «50 NEXT», где награждают 50 лучших молодых представителей гостиничной и курортных сфер от 18 до 35 лет. Тем самым формируется кадровый резерв отрасли и закладывается фундамент успешного профессионального будущего для всей индустрии на десятилетия вперед.

Среди участников Премии АМОС:

Главы городов-курортов, профильных министерств, депутаты Госдумы (комитет по туризму).

Владельцы, генеральные директора, топ-менеджеры предприятий курортной сферы.

Инвесторы, девелоперы, застройщики, руководители строительных компаний.

Ведущие туроператоры, эксперты туристической отрасли, руководители компаний ивент-индустрии.

Представители профильных образовательных учреждений, СМИ и медиасферы.

Ключевые темы для дискуссий на Премии АМОС:

Инвестиции в новые проекты и масштабная реновация действующих объектов гостиничной и курортной сферы.

Территория развития для отелей и здравниц — комфорт, сервис, инжиниринг, маркетинг, цифра, продажи, компетенции персонала. Опыт и практики лучших экспертов.

Международные связи — серьезный потенциал для масштабного роста уже в 2026 году! Интересны ли иностранным гостям курорты Юга России?

Индустрия и госрегулирование — как снять барьеры для развития отрасли?

Отельеры и сфера подготовки молодых специалистов — как решить кадровый вопрос?

Карьера в HoReCa — рецепты для генеральных менеджеров и тех, кто только планирует стать таковыми.

MICE во всей красе: Сочи становится эпицентром для делового туризма России!

Сбор заявок для участия в Премии продолжается до 1 декабря! Кто в итоге станет лауреатами? Первых номинантов Ассоциация Отельеров АМОС объявит уже в ноябре!

Положение о Премии

Программа Премии

Регистрация

Дата проведения форума: 18-19 декабря 2025 года

Место: Сириус, ул. Голубая ул., 1А, Mantera Resort&Congress 5*

По вопросам подачи заявки на номинацию и участия в мероприятиях Премии обращайтесь в Орг. комитет:

Зам. пред. Экспертного Совета АМОС, Александра Мирошникова, тел./whatsapp +7 938 869-90-40;

Пресс-секретарь Премии АМОС, Ольга Емельянова, тел./whatsapp +7 928 852-64-93;

Координатор Премии АМОС, Ирина Черных, тел./whatsapp +7 983 293-37-72;

Секретариат Премии АМОС, тел./whatsapp +7 938 878-98-52.

Ассоциация Отельеров АМОС, г. Сочи, ул. Советская, 42\1, 2 этаж, ОГРН 1172375074695

