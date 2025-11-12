Кисловодск вошел в топ-10 популярных направлений для отдыха в апартаментах
Кисловодск занял одну из десяти лидирующих позиций среди самых популярных направлений для отдыха в апартаментах в ноябре 2025 года. Об этом сообщает глава города-курорта Евгений Моисеев, ссылаясь на данные сервиса бронирования Tvil.ru.
Фото: Telegram-канала главы Кисловодска Евгения Моисеева
Глава города отметил, чуристы выбирают Кисловодск из-за его мягкого климата, развитой инфраструктуры и удобства для отдыха в межсезонье. Средняя продолжительность пребывания в городе составляет 5 ночей.
В целом по России спрос на аренду апартаментов вырос на 16% по сравнению с предыдущим годом.
В рейтинге популярных городов также оказались Москва, Санкт-Петербург и Казань, а также Сочи, Пятигорск, Ялта и Краснодар.