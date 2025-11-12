Агрохолдинг «СТЕПЬ» признан самым эффективным молочным хозяйством России

Агрохолдинг «СТЕПЬ» занял первое место в ежегодном рейтинге самых эффективных молочных хозяйств России по итогам работы в 2024 году, организованном «Союзмолоко», отраслевой портал MilkNews и Streda Consulting.

Фото: Агрохолдинг «СТЕПЬ»

Средний надой на одну корову в хозяйствах компании составил 16 332 кг молока на одну корову в год (кг/гол/год), что является самым высоким показателем среди всех российских производителей.

Второе место в обновленном рейтинге заняла компания «Красный маяк» из Ярославской области с показателем 14 448 кг/гол/год. На третью строчку рейтинга опустился производитель молока из Свердловской области «Килачевский» с показателем 14 280 кг/гол/год, который в прошлом году занимал второе место.

Благодаря росту производительности 30-ти крупнейших игроков отрасли, которых включает рейтинг, порог отсечения вырос на 3,1%, то есть на 343 кг/гол, и составил 11 500 кг/гол/год. При этом хозяйства из ТОП-20 преодолели порог в 12 000 кг/гол/год кг. Среди регионов-лидеров продуктивности в тройку лучших входит Пензенская, Курская области и Краснодарский край, а занимавшая лидирующие позиции в рейтинге более 10 лет Ленинградская область в этом году оказалась на 4-й позиции.

Кроме того, Агрохолдинг «СТЕПЬ» стабильно входит в топ-4 крупнейших производителей молока в России: компания ежегодно увеличивает объемы производства на 20% и более. Уже по итогам 9 месяцев 2025 года валовой надой молока на фермах Агрохолдинга достиг 197 тыс. тонн, что на 23% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Статистика агрохолдинга показывает, что за 5 лет компания нарастила производство молока в 3 раза.

Как отметил директор по животноводству Агрохолдинга «СТЕПЬ» Александр Черечеча, компания удерживает лидерство в отрасли, инвестируя в технологии, генетику и развитие кадрового потенциала.