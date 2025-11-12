Краснодарская Dogma возглавила топ застройщиков по проектам КРТ

Компания Dogma возглавила общероссийский рейтинг застройщиков по объему текущего жилищного строительства в рамках проектов комплексного развития территорий (КРТ). Об этом свидетельствуют данные ДОМ.РФ за октябрь 2025 года, опубликованные на портале ЕРЗ.РФ.

Как отметила директор департамента комплексного развития территорий Минстроя РФ Мария Синичич, механизм КРТ становится одним из ключевых инструментов обновления городской среды, обеспечивая создание современной инфраструктуры и новых центров притяжения для бизнеса и инвестиций.

Dogma сейчас возводит почти 596 тыс. кв. м жилья — около 12,3 тыс. квартир. Среди крупнейших проектов компании — жилые комплексы REEDS и «Самолет» в Краснодаре, а также «Порто-Ново» в Новороссийске.

Второе место в федеральном рейтинге заняла группа компаний ФСК (Москва) с объемом строительства 585,6 тыс. кв. м (13,1 тыс. квартир). На третьей позиции — группа ССК из Краснодарского края, реализующая более 408 тыс. кв. м жилья (8,8 тыс. квартир). В первую пятерку также вошли петербургская GloraX (288 тыс. кв. м) и пензенская «Территория жизни» (285 тыс. кв. м). Совокупный объем проектов лидеров рейтинга превышает 2,1 млн кв. м жилья.

В отдельной категории, включающей проекты КРТ, инициированные органами местного самоуправления, лидерами стали тюменские девелоперы «Страна Девелопмент» (259 тыс. кв. м) и «ЭНКО» (132 тыс. кв. м). В пятерку также вошли подмосковная компания «ТРЕНД-ГРУПП», «Флагман Инвест» из Кабардино-Балкарии и Кабардино-Балкарская республиканская ипотечная корпорация.

Вячеслав Рыжков