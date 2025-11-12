Жительница Ялты получила 5 лет колонии за обналичивание и вывод 1 млрд рублей

Апелляционный суд изменил приговор жительнице Ялты, осужденной за незаконную банковскую деятельность. По представлению прокуратуры подсудимой назначили пять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима вместо условного срока за обналичивание и вывод из безналичного оборота более 1 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что в период с 2018 по 2023 год обвиняемая входила в организованную группу, которая занималась незаконными банковскими операциями в регионе. Она открыла расчетные счета для нескольких подконтрольных ей компаний.

Не имея соответствующей лицензии, участники группы обеспечили поступление на эти счета более 1 млрд руб. от 50 юридических лиц. Деньги предназначались для обналичивания и вывода из безналичного оборота.

За предоставление незаконных услуг члены группировки получали от 12 до 15% от суммы обналиченных средств. Общий незаконный доход составил свыше 141 млн руб.

Ялтинский городской суд ранее признал женщину виновной по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Первоначально ей назначили пять лет условно с испытательным сроком на три года и штраф 2 млн руб.

Апелляционная инстанция удовлетворила требования прокуратуры и ужесточила наказание. Помимо реального срока лишения свободы сохранен штраф в размере 2 млн руб. Осужденную взяли под стражу в зале суда.

Алина Зорина