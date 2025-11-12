В «тени» становится душно

Доля нелегальной продукции на Северном Кавказе остается высокой, несмотря на предпринимаемые в стране меры и ужесточение ответственности вплоть до уголовной. Наличие такой продукции на рынках субъектов СКФО приводит к потерям федерального и региональных бюджетов. Главные причины «теневого» оборота — слабый уровень прослеживания контрафактных изделий по всей товаропроводящей цепочке, возможность поставок нелегальной продукции из стран ЕАЭС и доступ несовершеннолетних к некоторым из товарных позиций. Ускорение реализации законодательных инициатив по борьбе с нелегальной продукцией и ужесточение наказаний должны сопровождаться поддержкой легального бизнеса, заинтересованного работать в «белой» зоне. Для этого в регионах СКФО необходимо взаимодействие всех заинтересованных сторон и общественности. К таким выводам пришли участники Межрегиональной конференции «(Не)добросовестные практики на потребительском рынке. Потенциал Кавказа по легализации оборота продукции», которую «Ъ-Кавказ» организовал и провел в Ставрополе.



Падение объема легальной продукции на рынке, недополучение средств в бюджет, а также ослабление конкуренции напрямую сказываются на доходах как крупных, так и малых регионов России. Особенное внимание уделяется потребительским рынкам регионов Северного Кавказа, для которых присущи рост числа нестационарных торговых объектов, низкая доля розничных сетей в обороте и слабый уровень прослеживания по всей цепочке — от сырья до готовой продукции. Плюс к этому — большие объемы неучтенного производства и импорта.

По данным из открытых источников, в СКФО объем нелегальной продукции остается довольно высоким. Например, доля незаконной табачной и никотинсодержащей продукции в целом по округу составляет почти 15%. Регионами-антилидерами являются Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Чечня, Дагестан и Ингушетия. При этом эксперты отмечают также незаконный оборот пивоваренной продукции. У региональных бюджетов возникают выпадающие доходы, из-за вытеснения с рынка продукции легальных производителей, и как факт — снижение налогооблагаемой базы от производства и розничной торговли по налогу на прибыль, который зачисляется в бюджеты регионов.

Очевидно, что система цифровой маркировки продукции «Честный знак» позволила обелить рынок и дала большое преимущество как экономике, так и добросовестным производителям. Однако малый бизнес редко имеет доступ к полке в разных форматах торговли, по ряду причин: недостаточно широкий ассортимент, дорогая логистика, требования к электронному документообороту, полная сертификация сопроводительных документов, необходимость безналичной оплаты и низкая узнаваемость бренда. Ожидается, что расширить возможности доступа сельхозпроизводителей поможет законодательное оформление статуса «фермерская продукция» и меры стимулирования.

Участники конференции «Ъ-Кавказ» представили опыт субъектов по поддержке сбыта продукции, развитию форматов торговли и правовой защите региональных брендов, а также законодательные аспекты и инициативы по развитию конкуренции и формированию культуры «честной» торговли. Также эксперты обсудили препятствия, которые возникают при реализации мер по обелению рынка, поговорили о том, как раскрыть потенциал добросовестных игроков и какие меры необходимо ввести, опираясь на лучшие практики и законодательные инициативы.

Как «отбеливать» рынок

Мероприятие проходило на площадке Торгово-промышленной палаты Ставропольского края. Ее президент Борис Оболенец в самом начале встречи отметил, что, при решении столь важных задач, позиция малого бизнеса не учитывается. «Любое нововведение должно приносить пользу государству и потребителям. Поэтому стоит организовать более широкую дискуссию на эту тему, так как многие меры (по «обелению» рынка) лоббируются крупными товаропроизводителями или сетями. Это сужает возможности для малого бизнеса», — уверен глава краевой ТПП.

По словам заместителя председателя комитета Госдумы по экономической политике Артема Кирьянова, за несколько лет система «Честный знак» принесла бюджету России дополнительные доходы в размере 1,2 трлн руб., половина которых приходится на маркировку табачной продукции. По словам эксперта, по результатам второго квартала 2025 года доля нелегального оборота табака в СКФО снизилась с 19,3% до 14,8%. «По данным на 28 октября 2025 года в регионах СКФО были заблокированы 5,7 млн единиц товара, не отвечающих требованиям безопасности. Из этого объема 4 млн единиц приходится на табачную продукцию, еще 1 млн единиц — на пиво», — уточнил Артем Кирьянов.

По данным оператора «Честного знака» — Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), сейчас систему используют более 500 тыс. отечественных предприятий, она охватывает 33 товарные категории. К 2025 году число госслужащих, которые работают с системой, превысило 10 тыс. человек, ежеминутно совершается 1,5 млн операций, объем данных составляет 256 петабайт. Интеграция системы с 27 федеральными ведомствами и органами власти 89 регионов РФ позволяет отслеживать нарушения и способствует усилению прозрачности рынка.

Директор по защите легальной продукции ЦРПТ Максим Курганский представил статистику по регионам СКФО за 2024-2025 годы. Так, в Ингушетии количество торговых точек по молочной продукции сократилось на 16%, тогда как в Чечне — выросло в 3 раза. В других регионах (Ставропольский край, Дагестан, КЧР, КБР, Северная Осетия-Алания) отмечен рост торговых точек и объема продаж в натуральном и денежном выражении. Дагестан лидирует по приросту точек продаж минеральной воды (+53%) и по объемам продаж: в 2,6 раз в натуральном выражении и 3,3 раза — в денежном. Объем и ассортимент пивной продукции на Ставрополье достигли исторического максимума — более 5 тыс. наименований. При этом, цены на кеговое пиво выросли до 123-160 руб. за литр.

Директор юридического департамента группы компаний «Холдинг Аква» Давид Хаутов рассказал, что благодаря данным ЦРПТ на судебном процессе по защите марки «Нарзан» удалось увеличить иск с 4 млн руб. до 29 млн руб. Это первый кейс, где цифровые данные маркировки сыграли ключевую роль в успешной защите интеллектуальной собственности. В 2018 официальный дебит «Ессентуков» составлял 104 млн литров в год, а объемы продаж воды, которая позиционировалась как «Ессентуки», достигали 150 млн литров. Система маркировки позволила значительно очистить рынок от подделок, уверен господин Хаутов.

Действительно, ЦРПТ совместно с Роспатентом регулярно предоставляет информацию о незаконном использовании товарных знаков, позволяя правообладателям быстрее реагировать и обращаться в правоохранительные органы.

В нише табачной и никотинсодержащей продукции зафиксирована тенденция увеличения вывода товаров из оборота через кассовые аппараты во всех регионах СКФО. Особо выделяется сегмент электронных систем доставки никотина: в КЧР продажи «вейпов» выросли в 2,9 раз, в других субъектах СКФО — от 15% до 56%. Максим Курганский связывает такую динамику с переходом на цифровую маркировку, которая позволяет выявлять нелегальный оборот. Также эксперт отметил, что маркировка выявила десятки нелегальных производителей на рынке воды и молока. В регионах, где доступность легальной продукции выше, наблюдается стабильный рост продаж и расширение числа торговых точек, в то время как высокая доля «серого» рынка тормозит развитие. Так, в Дагестане и Ставропольском крае интеграция производственных и торговых данных позволила выявить и остановить операции нелегального производства молочных продуктов, что способствует росту доли легального сектора, подчеркнул господин Курганский.

При этом доля незаконного оборота табачной продукции в Кабардино-Балкарии выросла с 16,9% до 19,5% во втором квартале 2025 года, по итогам VIII Всероссийского полевого исследования по определению доли незаконного оборота табачной продукции, проведенного АНО «Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконного оборота промышленной продукции» (АНО «ННЦК»). Республика Кабардино-Балкария является регионом, где ситуация с нелегальным оборотам табака ухудшилась по сравнению с предыдущим исследованием, рассказала директор АНО «ННЦК» Ирина Бушина. Это произошло за счет роста доли контрафактной продукции, нелегального экспорта из стран, не входящих в ЕАЭС, а также продукции РФ с подозрительными средствами идентификации, пояснила эксперт. По ее оценкам, ущерб федеральному бюджету в КБР оценивается в 139,9 млн руб. Всего за первую половину 2025 года в этой республике изъяли более 1,8 млн нелегальных пачек сигарет. «Это превышает половину от всего объема конфискаций табачной продукции в СКФО, — уточнила Ирина Бушина. — Но в целом на Северном Кавказе, по данным ННЦК, доля незаконного оборота табака за первые шесть месяцев этого года снизилась. Наибольшую динамику — более чем на треть — показал Дагестан. Но эта доля в СКФО все еще остается самой высокой в стране. Для сравнения, среднероссийский показатель составляет 9,5%».

Управляющий по корпоративным вопросам региона аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России Алиса Андреева заявила, что приветствует ужесточение мер контроля торговли подакцизной продукцией. «Сейчас можно с уверенностью сказать, что тренд на снижение объема нелегального рынка табачной и никотинсодержащей продукции зафиксирован, — сказала эксперт. — Борьба с нелегальным оборотом ведется последовательно и системно, большую роль здесь играет синергия государства и бизнеса. Мы отмечаем результативность правоприменения и благодарны правоохранителям за их усилия: с начала этого года в России закрыто 13 нелегальных производств, а всего с начала 2023 года в стране ликвидировано полсотни таких фабрик».

По словам Алисы Андреевой, в России есть вся необходимая законодательная база для успешного противодействия «теневому» обороту, контрольно-надзорные и правоохранительные органы обладают всеми нужными полномочиями. Эксперт добавила, что в таких условиях необходимо и далее усиливать правоприменение. «Надо уделять внимание двум ключевым аспектам: во-первых, наказывать именно нарушителей закона, не подвергая дополнительным проверкам законопослушную розницу. Во-вторых — не допускать продажи табачной и никотинсодержащей продукции несовершеннолетним», — пояснила госпожа Андреева.

Борьба только начинается

Заместитель руководителя Межрегионального управления Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроля) по СКФО Евгений Суховеев отметил, что постоянная работа по пресечению незаконного производства и оборота табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства, дает результаты. Причем эта работа проводится как в отношении лицензиатов, находящихся на территории СКФО, так и в отношении организаций, не имеющих лицензий. Контрольно-надзорные мероприятия проводятся как совместно с правоохранительными органами, так и самостоятельно.

В 2024 году по результатам совместных мероприятий в СКФО изъято из нелегального производства и оборота свыше 48,6 тыс. пачек сигарет, 51,2 тыс. электронных систем доставки никотина (ЭСДН) и свыше 13,9 тыс. баков никотинсодержащей жидкости для ЭСДН, 6,5 тонн никотинсодержащего сырья и 28 емкостей никотинового сырья, 2 тыс. литров никотинсодержащей жидкости. За 9 месяцев 2024 года было уничтожено свыше 1,454 млн единиц табачной и никотинсодержащей продукции.

За аналогичный период 2024 года межрегиональным управлением Росалкогольтабакконтроля по результатам совместных мероприятий в СКФО изъято и вывезено на досудебное хранение 2,63 тыс. дал алкогольной и 1,4 тыс. дал спиртсодержащей продукции, а также три единицы оборудования для производства алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Алиса Андреева напомнила об ужесточении законодательства в сфере оборота табака и никотина в 2025 году. Например, с14 февраля увеличены штрафы за нарушение правил розничной торговли табаком и продажу несовершеннолетним. За повторные нарушения грозит уголовная ответственность. С 7 июня действуют новые статьи КоАП РФ, предусматривающие штрафы и конфискацию за закупку и оборот нелегальной продукции. С 3 августа введена уголовная ответственность за производство и продажу немаркированной и поддельной продукции. Наказание — до восьми лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб.

Артем Кирьянов добавил, что в Госдуму внесен законопроект о лицензировании оптовой и розничной торговли табачной продукцией, при котором лицензии будут выдаваться регионами, с определением минимальных требований к торговым площадям. Эксперт поделился данными всероссийского исследования, согласно которому 82% респондентов согласились, что умное регулирование предпочтительнее жестких запретов. Однако, профильные комитеты Госдумы намерены продолжить работу по ужесточению ответственности за нелегальный оборот подакцизной продукции. В первую очередь это касается розничной торговли.

Кавказская специфика

Начальник отдела по лицензированию и государственному контролю (надзору) за розничной торговлей алкогольной и спиртосодержащей продукцией Министерства сельского хозяйства РСО - Алания Артур Дзускаев сообщил, что в республике выдано 231 лицензия на 402 торговые точки. В 2024 году Минсельхоз направил в суды 115 административных дел (по статье 15.12, ч. 4), а в 2025 году количество таких нарушений значительно сократилось благодаря увеличению штрафов в 10 раз (для граждан от 100 до 150 тыс. руб., для должностных лиц от 300 до 500 тыс. руб., для юридических лиц от 1 до 1,5 млн руб.).

В связи с приграничным положением республики ранее наблюдался рост завоза продукции из Duty Free, которая активно распространялась, но после введения учета алкоголя по миллилитрам в общепите, этот поток сократился. Регион предоставил федеральным структурам данные о 4 тыс. точек продаж и 4 производителях сигарет.

Ожидается, что с 1 марта (предположительно 2026 года) начнется лицензирование розничной продажи табачной продукции, что приведет к сокращению числа объектов, но увеличит доходы бюджета и замкнет цепочку контроля. Средства от лицензий будут поступать в местный бюджет.

Начальник отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Дагестан, подполковник полиции Курбан Карсаков отметил, что в регионе по статье 171 УК РФ в 2024 году выявлено 51 преступление, за 9 месяцев 2025 года – 15 преступлений. Административная практика применяется к нарушениям, не достигающим порога уголовной ответственности. Спикер подчеркнул необходимость помощи от производителей табачной продукции в предоставлении информации о незаконном обороте. Он отметил, что текущий механизм фиксации поставок табака в «Честном знаке» (до трех дней) дает возможность нарушителям ставить продукцию на учет уже после задержания, что снижает эффективность внезапных проверок.

Начальник отдела по борьбе с преступлениями в сфере АПК и незаконным оборотом алкоголя УЭБиПК ГУ МВД России по Ставропольскому краю Къанамат Лайпанов добавил, что за период 2024 года и 9 месяцев 2025 года на Ставрополье выявлено 74 преступления, связанных с незаконным оборотом табачной продукции, из них 54 (73%) относятся к тяжким и особо тяжким. 61 преступление совершено в крупном и особо крупном размере. В суд направлено 33 уголовных дела, к ответственности привлечено 60 лиц, из которых 35 (58%) являются членами организованных преступных групп. В мае 2025 года изъято более 45 тысяч пачек немаркированной табачной продукции. По алкогольной продукции выявлено 98 преступлений, 97% из них – в крупном и особо крупном размере. Выявлено 5 подпольных цехов по производству алкоголя (3 в 2024 году, 2 в 2025 году). В суд направлено 48 уголовных дел, привлечено 60 лиц. Основные сложности связаны с соседством Ставропольского края с республиками Северная Осетия и Кабардино-Балкария, где производится продукция в особо крупном размере. Часто используются поддельные документы. В рамках административного законодательства выявлено 392 правонарушения в 2024 году и 36 за 9 месяцев 2025 года. Наложены штрафы на сумму свыше 500 тыс. руб. Изъято свыше 60 тыс. литров алкогольной продукции и более 117 тыс. литров спирта. Отмечено налаженное взаимодействие с коллегами из соседних республик.

А еще в странах ЕАЭС началось внедрение навигационных пломб: с января 2025 года договоренность об этом действует между Россией и Беларусью, с февраля 2026-го система заработает всех государствах союза). Эта мера направлена на отслеживание подакцизных товаров и борьбу с «прерванным транзитом» и является важным шагом, если учесть, что страны ЕАЭС (особенно Беларусь) остаются основными поставщиками нелегального табака на рынки регионов РФ.

Менеджер по связям с органами государственной власти JTI Роман Трошкин отметил значительный рост доли нелегального табака в России за минувшее десятилетие: с 1% в 2015 году до 11,55% в 2024-м. Это привело только в 2024 году к потерям бюджета более чем на 127 млрд руб., из-за неуплаченных в казну акцизов и НДС, уверен эксперт. «При этом снижение в 2024 году доли нелегальных сигарет на рынке на 2 процентных пункта по сравнению с предыдущим годом, благодаря усилению контроля и ужесточению ответственности, обеспечило дополнительные доходы федерального бюджета порядка 23 млрд руб.», — добавил господин Трошкин.

По его мнению, рост акцизов и минимальной цены сигаретной пачки в 2026 году вызывает опасения: слишком жесткая налоговая нагрузка может спровоцировать новый всплеск теневого рынка. Еще одним риском является интернет-продажа незаконной табачной продукции. «Наша компания выступает за скорейшее принятие закона о внесудебной блокировке сайтов, торгующих нелегальным табаком», — резюмировал Роман Трошкин.

Руководитель межрегионального движения по борьбе с контрафактной продукцией Денис Терсков рассказал о своей работе «в поле» на Кавказе в течение более четырех лет. Он отметил значительные позитивные изменения: Республика Кабардино-Балкария, несмотря на заявленное лидерство в списке, является одним из лучших регионов по «обелению» рынка. Четыре года назад во всех регионах контрабандные сигареты продавались открыто в больших объемах, сейчас в КБР для поиска 50 магазинов с такой продукцией пришлось объехать 200, и количество товара было минимальным. Положительная динамика также наблюдается в Северной Осетии, хотя в глубинных районах республики проблемы остаются. В Дагестане проделана огромная работа, особенно в Каспийске и Дербенте, в то время как Махачкала и Хасавюрт остаются проблемными зонами. В Кисловодске и других городах Ставропольского края ситуация хорошая, продавцы боятся торговать открыто. Ингушетия и Чечня, по его словам, остаются «нетронутыми» в плане контроля.

Денис Терсков представил образцы контрафактных сигарет: армянские Milanо, белорусские, а также некоторые российские, которые «бьются» как легальные (с QR-кодом с Омской фабрики, хотя Калужская фабрика закрыта), но продаются ниже минимальной розничной цены (70-80 руб.). Такие сигареты продаются «мимо кассы», не попадая ни в одну систему. Он считает, что усиление контроля за контрольно-кассовым оборудованием сильно легализует весь Кавказ. В Ставропольском крае, по его мнению, большая доля федеральных сетей способствует обелению рынка. Проблема заключается в нехватке сотрудников и специфике регионов, где многие законы не реализуются в полной мере.

Движение по борьбе с контрафактной продукцией главным образом взаимодействует с МВД, а также с Роспотребнадзором через систему «Честный знак», куда направляются обращения как индикаторы риска. Но есть проблемы с согласованием таких обращений прокуратурой, ведь обычные граждане редко жалуются на нелегальную торговлю, и такие точки продолжают работать.

Председатель Общественного совета по проблемам подросткового курения Светлана Чернышова заметила, что заметила, что при заметной динамике снижения доступности нелегального никотина для несовершеннолетних (в среднем по регионам с 80-70% в прошлые годы до 50-60% в 2025 году) вопрос «подростки - нелегал» остается актуальным. «Мы за систему строгих мер контроля и наказаний для нарушителей. Но только в атмосфере умной информационно-просветительской компании среди населения. Для республик Северного Кавказа, имеющих ряд социально-культурных особенностей, это особенно важно», - отметила госпожа Чернышова.