Жителя КБР обвинили в убийстве 87-летней пенсионерки

В Кабардино-Балкарии 24-летнего местного жителя обвинили убийстве и в надругательстве над телом умершей 87-летней пенсионерки пп. «в», «д», «и» ч. 2 ст. 105 и ч. 1 ст. 244 УК РФ Об этом сообщает пресс-служба республиканского СУ СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, утром 30 января 2025 года обвиняемый в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, в сквере неподалеку от ул. Ашурова в Нальчике, заметил ранее незнакомую ему 87-летнюю женщину. Без причин фигурант напал на нее, нанес множество ударов по различным частям тела, после чего задушил.

Ход предварительного следствия находился на контроле в центральном аппарате ведомства.

Наталья Белоштейн