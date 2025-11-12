В Краснодаре 13 ноября пройдут учения во Дворце спорта «Олимп»

13 ноября в краснодарском Дворце спорта «Олимп» состоятся тактико-специальные учения с применением системы оповещения населения для подготовки к рискам осенне-зимнего периода. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Мероприятие пройдет в рамках плана основных действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций. В ходе учений будет задействована система предупреждения граждан с подачей сигнала «Внимание всем!». Сирена прозвучит в период с 15:00 до 15:30.

Администрация краевой столицы призывает жителей кубанской столицы сохранять спокойствие во время проведения мероприятия и оставаться дома или на рабочих местах.

Алина Зорина