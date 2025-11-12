После ЧП в Красногорске родителей призвали учить детей не трогать ничего на улице
После ЧП в Красногорске, где ребенок пострадал при взрыве подобранного на улице бесхозного предмета, власти Подмосковья распространили памятку для родителей. Жителей региона попросили научить детей не приближаться к подозрительным предметам.
«Напоминаем, что безопасность детей — это всегда зона вашей ответственности», — говорится в посте Минсоцразвития Московской области в Telegram. Родителей попросили зазубрить с детьми следующие правила:
- Не поднимай! Никогда и ничего не поднимай с земли: ни игрушки, ни телефоны, ни деньги;
- Не трогай! Если видишь что-то незнакомое или "интересное", не трогай руками, не пинай ногой;
- Не подходи! Увидел подозрительный предмет - обойди его стороной;
- Сразу расскажи! Если что-то нашел или увидел, нужно немедленно сообщить взрослому.
Родителей призвали всегда «быть в курсе, с кем и где ребенок» и выстраивать с ним доверительные отношения.