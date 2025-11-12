Центральный аппарат СКР привлечен к расследованию взрыва в Красногорске

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился направить сотрудников центрального аппарата ведомства в Красногорск, где ребенок пострадал при взрыве на детской площадке.

«К расследованию привлечены опытные криминалисты и эксперты центрального аппарата ведомства», — сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Вечером 11 ноября на детской площадке в Красногорске произошел взрыв. По данным СМИ, 10-летний мальчик поднял с земли упакованный как подарок предмет с прикрепленной к нему 10-рублевой купюрой. Когда ребенок взял предмет в руки, произошел взрыв. Пострадавшего доставили в больницу, врачи ампутировали поврежденные пальцы правой руки. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.