В Пятигорске задержан местный житель при попытке похитить 14 мобильных телефонов

Полиция задержала 40-летнего жителя Пятигорска, пытавшегося похитить из магазина электроники 14 мобильных телефонов. На допросе мужчина пояснил, что проник в магазин, разбив ногой окно. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару

В полицию об ограблении заявили сотрудники частной охранной фирмы, пояснив, что в одном из магазинов электроники сработала сигнализация. По прибытии на место они задержали фигуранта, который проник в помещение и пытался похитить 14 мобильных телефонов общей стоимостью более 150 тысяч рублей.

Подозреваемого доставили в отделение полиции, где он признался, что планировал продать телефоны, а деньги потратить на собственные цели.

Наталья Белоштейн