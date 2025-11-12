Экс-чиновник пойдет под суд из-за травмирования ребенка на празднике в Княгинине
Бывший начальник отдела культуры администрации Княгининского района Нижегородской области Вадим Атопшев пойдет под суд по обвинению в травмировании ребенка во время празднования Дня города. Его будут судить по ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью малолетнего), сообщили в региональном СУ СКР 12 ноября.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
По версии следствия, в августе обвиняемый столкнул зрителя, забравшегося на сцену во время выступления. Последний упал на находившуюся рядом 10-летнюю девочку, которая получила перелом ноги.
Как писал «Ъ-Приволжье», упавшего зрителя после инцидента арестовали на десять суток по административной статье о мелком хулиганстве. Нарушитель рассказал, что выпил пива и хотел потанцевать на сцене.