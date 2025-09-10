Залезшего на сцену зрителя в Княгинине арестовали на 10 суток

Гражданина, который на Дне города Княгинино залез на сцену, арестовали на 10 суток. Его признали виновным в правонарушении по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), сообщили в Княгининском суде Нижегородской области.

По материалам дела, около восьми вечера 24 августа гражданин залез на сцену, бегал по ней, махал руками и на требования покинуть сцену не реагировал. Нарушитель в суде признал вину, сказав, что в тот день выпил пива и хотел потанцевать.

Как писал «Ъ-Приволжье», в День города этого нарушителя столкнул со сцены другой человек, из-за чего дебошир упал на 10-летнюю девочку и сломал ей ногу.

В СМИ и соцсетях появилась видеозапись, где толкает дебошира со сцены человек, похожий на начальника отдела культуры Вадима Атопшева. В администрации округа после этого начали служебную проверку, на время которой два сотрудника, включая начальника отдела культуры, отстранены от обязанностей.

Сотрудники полиции также разбираются в ситуации. Расследуется уголовное дело по ч.1 ст. 118 УК РФ (Причинение вреда здоровью по неосторожности).

Галина Шамберина