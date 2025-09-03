Двух чиновников отстранили от работы после ЧП на Дне города в Княгинино

В администрации Княгининского муниципального округа начали служебную проверку, на время которой два сотрудника, включая начальника отдела культуры Вадима Атопшева, будут отстранены от выполнения своих обязанностей. Об этом сообщили в областном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Проверка началась после того, как в СМИ и социальных сетях появилась видеозапись, как на Дне города один из зрителей забрался на сцену во время концерта. Человек, похожий на Вадима Атопшева, столкнул его со сцены. Нижегородец упал на 10-летнюю девочку и сломал ей ногу.

В областном правительстве сообщили, что семье ребенка оказывается необходимая поддержка и помощь в восстановлении девочки после полученной травмы.

Сотрудники полиции разбираются в ситуации. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 118 УК РФ (Причинение вреда здоровью по неосторожности).

«Сотрудники администрации, отвечающие за подготовку и проведение мероприятия понесут ответственность за случившееся»,— сообщили в областном правительстве.

Андрей Репин