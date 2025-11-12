Лавров обсудил с Арагчи кампанию евротройки против Ирана в СБ ООН и МАГАТЭ

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с иранским коллегой Аббасом Арагчи попытки «евротройки» (Великобритании, Германии и Франции) развязать «антииранскую кампанию» в Совете Безопасности ООН и Совете управляющих МАГАТЭ. Об этом сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства. Телефонный разговор состоялся по инициативе иранской стороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Сергей Лавров и Аббас Арагчи обсудили развитие событий на Ближнем Востоке, прежде всего в палестино-израильском урегулировании и рассмотрение этой проблемы в Совете Безопасности ООН, а также ситуацию в Совете управляющих МАГАТЭ, где Франция, Британия и ФРГ пытаются развязать антииранскую кампанию»,— говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

18 октября истек срок действия резолюции Совета Безопасности ООН 2231, принятой в 2015 году в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. СВПД, по которому Иран в обмен на снятие с него международных (введенных Совбезом ООН) и односторонних (введенных некоторыми западными странами) санкций согласился под контролем МАГАТЭ значительно ограничить свою ядерную программу, прекратил свое существование.

Менее чем за месяц до этого, 28 сентября, ООН восстановила санкции против Ирана после запуска в августе Великобританией, Германией и Францией механизма «снэпбэк». Рестрикции, помимо прочего, подразумевают заморозку зарубежных активов Ирана, наложение запрета на производство любых атомных технологий и возобновление эмбарго на поставки оружия. Иран, Россия и Китай не признали активацию «снэпбэка» легитимной: они настаивают на том, что европейцы сами нарушили СВПД и не выполнили все процедурные требования, необходимые для использования этого инструмента.

Подробнее о ситуации вокруг иранской ядерной программы — в материале «Десять лет без права переписывания».

Анастасия Домбицкая