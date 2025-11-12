В Ставропольском крае обнаружены останки бойцов Красной Армии

В окрестностях хутора Дыдымкина Курского округа сотрудники регионального СК совместно с представителями «Поискового движения России» и поискового отряда «Георгиевская крепость» обнаружили останков солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

Осенью и зимой 1942 хутор Дыдымкин стал местом ожесточенных боев между немецко-фашистскими войсками и Красной армией. В боях за освобождение района пало около 30 тыс. бойцов и командиров Красной армии.

«За каждой такой находкой стоят судьбы солдат, отдавших жизнь за освобождение Родины. Наша задача — сделать все, чтобы установить их имена, найти родных и увековечить память о погибших героях»,— отметил и.о. руководителя СУ СК России по Ставропольскому краю Олег Сидоров.

Судебные экспертизы будут проведены по изъятым останкам бойцов. Сотрудники ведомства приложат все усилия, чтобы найти их родственников. После завершения всех необходимых процедур останки будут перезахоронены с воинскими почестями.

Наталья Белоштейн