В Южноуральске открылось производство варисторов

На промышленной площадке производственного объединения «Форэнерго» в Южноуральске открылся завод по производству варисторов — нелинейных резисторов, которые применяются в радиоэлектронных цепях, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Завод, строительство которого началось в прошлом октябре, расположен в модернизированном здании бывшего Южноуральского завода радиокерамики. Он является структурной частью предприятия «Энергия+21», специализирующегося на выпуске ограничителей перенапряжения. Дочерняя компания «Форэнерго» изготавливает их около пяти лет, но до этого закупала варисторы в Китае, поскольку в России не было современного производства деталей. Компания приобрела у партнера из КНР оборудование и технологию. Производительность нового завода составит более 200 тыс. варисторов в месяц. Номенклатура включает свыше 40 типоразмеров. Поставки продукции начнутся в июне. Предприятие позволит трудоустроить 60 человек.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, на базе Южноуральского завода радиомеханики «Форэнерго» собирается создать технопарк. В декабре прошлого года там уже открыли производство стеклодеталей. В планах также запуск литейного, керамического и композитного производств.

Виталина Ярховска