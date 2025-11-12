Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Ставрополькрайводоканал» заподозрили в порче земель на 19 млн рублей

В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело о причинении ущерба окружающей среде на сумму свыше 19 млн руб. (ст. 254 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

Установлено, что в 2024 году работники производственно-технического подразделения Минераловодского филиала ГУП «Ставрополькрайводоканал» — «Южный», в районе расположения канализационной насосной станции незаконно вырыли котлован для сбора сточных вод.

В результате почве причинен ущерб на 19 млн руб.

Расследование находится под контролем прокуратуры.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все