Высокая доходность по вкладам ПСБ привлекает все больше жителей Северной Осетии
Сберегательные продукты ПСБ успешно завоевывают популярность на банковском рынке республики.
Растущую востребованность обеспечивает высокая доходность предложений для физических лиц. Объем портфеля депозитов Владикавказского офиса ПСБ за октябрь 2025 года вырос на 8% по сравнению с предыдущим месяцем.
Наибольшую положительную динамику демонстрирует один из самых выгодных продуктов на рынке - вклад «Богатырская ставка» с доходностью 33% годовых. В октябре 2025 года этим предложением ПСБ, гарантирующим повышенную капитализацию по депозиту, воспользовались на 15% больше клиентов, чем в сентябре.
«Мы продолжаем наблюдать достаточно высокую сберегательную активность жителей Северной Осетии. Уровень финансовой грамотности населения вырос, и многие, видя постепенное снижение ставки ЦБ, понимают, что период высоких процентов по банковским вкладам скоро завершится. Поэтому сейчас важно не упустить возможность выгодно вложить свои средства. «Богатырская ставка» - как раз тот инструмент, который выглядит наиболее привлекательным на фоне других предложений на рынке. Основные его преимущества - высокая доходность, ежемесячное начисление процентов и комфортный срок вклада», - отмечает Хаджумар Гутнов, региональный руководитель ПСБ в Северной Осетии.
Вклад «Богатырская ставка» доступен клиентам, которые за последние полгода не хранили средства на накопительных счетах в ПСБ и не имели действующих и закрытых вкладов и накопительных счетов в банке. Максимальная сумма для открытия депозита - 50000 рублей. Деньги можно разместить однократно на срок 3 или 6 месяцев.
