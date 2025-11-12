Высокая доходность по вкладам ПСБ привлекает все больше жителей Северной Осетии

Сберегательные продукты ПСБ успешно завоевывают популярность на банковском рынке республики.

Растущую востребованность обеспечивает высокая доходность предложений для физических лиц. Объем портфеля депозитов Владикавказского офиса ПСБ за октябрь 2025 года вырос на 8% по сравнению с предыдущим месяцем.

Наибольшую положительную динамику демонстрирует один из самых выгодных продуктов на рынке - вклад «Богатырская ставка» с доходностью 33% годовых. В октябре 2025 года этим предложением ПСБ, гарантирующим повышенную капитализацию по депозиту, воспользовались на 15% больше клиентов, чем в сентябре.

«Мы продолжаем наблюдать достаточно высокую сберегательную активность жителей Северной Осетии. Уровень финансовой грамотности населения вырос, и многие, видя постепенное снижение ставки ЦБ, понимают, что период высоких процентов по банковским вкладам скоро завершится. Поэтому сейчас важно не упустить возможность выгодно вложить свои средства. «Богатырская ставка» - как раз тот инструмент, который выглядит наиболее привлекательным на фоне других предложений на рынке. Основные его преимущества - высокая доходность, ежемесячное начисление процентов и комфортный срок вклада», - отмечает Хаджумар Гутнов, региональный руководитель ПСБ в Северной Осетии.

Вклад «Богатырская ставка» доступен клиентам, которые за последние полгода не хранили средства на накопительных счетах в ПСБ и не имели действующих и закрытых вкладов и накопительных счетов в банке. Максимальная сумма для открытия депозита - 50000 рублей. Деньги можно разместить однократно на срок 3 или 6 месяцев.

Ставка 33% годовых по вкладу «Богатырская ставка» действует для суммы 50 000 руб. на срок 91, 181 дней для новых вкладчиков, не имевших в банке действующих срочных вкладов и (или) накопительных счетов (в т. ч. с нулевыми остатками) в течение 180 дней, предшествующих дате открытия вклада «Богатырская ставка» (за исключением даты открытия вклада «Богатырская ставка» и 6 календарных дней предшествующих дате открытия вклада «Богатырская ставка»), а также срочных вкладов и (или) накопительных счетов, закрытых в дату открытия вклада «Богатырская ставка» и в течение 180 дней, предшествующих дате открытия вклада «Богатырская ставка». Выплата процентов ежемесячно на иной счет клиента, открытый в банке. Минимальная гарантированная ставка — 33% годовых. Денежные средства по совокупности вкладов и остатков на счетах физлиц застрахованы в пределах 1,4 млн руб. в соответствии с федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» .

Денежные средства по совокупности вкладов и остатков на счетах физлиц застрахованы в пределах 1,4 млн руб. в соответствии с федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

