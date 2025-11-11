Госдума подправила законопроект об отмене стажировок в МВД

Госдума 11 ноября приняла во втором чтении законопроект об отмене стажировки при поступлении на службу в органы внутренних дел. Документ, внесенный группой депутатов и сенаторов, по мнению авторов, должен помочь решению кадровых проблем в МВД.

Во время рассмотрения проекта в первом чтении коммунисты и эсеры высказывали опасения, что новый порядок комплектования негативно скажется на подготовке полицейских (см. “Ъ” от 8 октября). Поэтому, как рассказал соавтор документа Эрнест Валеев («Единая Россия»), ко второму чтению было подготовлено несколько поправок. Ими, в частности, для новобранцев вводится испытательный срок от двух до шести месяцев, в течение которого они не смогут носить оружие.

Также новых сотрудников будет запрещено привлекать к потенциально опасным для их жизни мероприятиям и поручать им задания, во время выполнения которых «самостоятельные действия в силу профессиональной неподготовленности могут привести к нарушению» прав и свобод граждан. За принятие законопроекта во втором чтении проголосовали 400 депутатов, 5 воздержались.

Ксения Веретенникова