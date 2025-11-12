Ставрополье в развитии АПК делает акцент на кадры и семеноводство

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 11 ноября провел стратегическую сессию, посвященную развитию агропромышленного комплекса и продовольственной безопасности России. В обсуждении участвовали руководители федеральных министерств и главы крупнейших аграрных регионов, включая губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, сообщает пресс-служба главы региона.

Главной темой стал кадровый вопрос специалистами агросферы. На Ставрополье системно развивают агроклассы в школах, чтобы с ранних лет формировать профессиональный интерес к сельскому хозяйству. В 2025 году в регионе открыли 61 агрокласс, и программа расширяется.

Еще один важный вопрос — семеноводство. Аграрии Ставрополья уже полностью обеспечивают посевные площади озимыми семенами отечественной селекции. По кукурузе, подсолнечнику и сахарной свекле ведется активный переход на российские семена. Для этого регион сотрудничает с селекционными центрами, аграрным университетом и сельхозпроизводителями, создавая участки гибридизации и научно-производственные базы.

По словам Владимира Владимирова, перед регионом стоят задачи укреплять технологическое лидерство АПК и создавать устойчивую систему, независимую от импортных поставок. Федеральный центр предоставляет необходимые инструменты, которыми Ставрополье активно пользуется и помогает разрабатывать новые решения для повышения продовольственной безопасности страны.

Станислав Маслаков