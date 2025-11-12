Подросткам расскажут в школах об уголовной ответственности за диверсии

Совет федерации (СФ) решил обратиться к министерству просвещения для запуска разъяснительной работы в учебных заведениях о новых поправках в законодательство. Подросткам расскажут, что теперь уголовную ответственность за диверсии будут нести с 14 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Решение принято при одобрении соответствующего закона на 600-м пленарном заседании Совета федерации. Комментируя поправки, председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко объяснила, в чем заключается смысл принятой инициативы: «Закон направлен на то, чтобы усилить внимание родителей к детям. Чтобы они внимательно смотрели, с кем они (дети.—"Ъ") общаются».

Сенатор от Республики Тыва Людмила Нарусова выступила с замечанием: «Вот примем мы сейчас этот закон... Но вы понимаете, что эти подростки не читают "Российскую газету", не следят за тем, какие новшества в законодательстве». Член Совета федерации предложила провести работу в школах и учебных заведениях, чтобы подростки узнали о вводимых поправках.

«Очень часто — из мальчишеских соображений — они идут на диверсионные акты. Поджигают релейные ящики или еще что-то, не понимая последствий»,— отметила госпожа Нарусова. Спикер Совета федерации с ней согласилась. Валентина Матвиенко предложила дать соответствующее поручение комитету СФ по науке, образованию и культуре и обратиться за поддержкой к министерству просвещения. При этом госпожа Матвиенко не ограничилась школами. По ее словам, необходимо использовать все возможные каналы, включая те, что смотрят в интернете подростки.

Сегодня Совет федерации одобрил закон об ужесточении статей УК при совершении диверсий. В частности, был снижен возраст уголовной ответственности за подобные преступления — с 16 до 14 лет.

Подробнее о новом законе — в материале «Ъ» «Уголовно-омолаживающие процедуры».

Степан Мельчаков