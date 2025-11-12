Совфед одобрил закон об отработках студентов-медиков

Совет федерации одобрил закон об обязательных отработках выпускников медицинских вузов и колледжей. Согласно документу, обязательное заключение целевых договоров будет распространяться только на бюджетное образование по программам ординатуры. Если ординатор откажется заключать договор, он сможет продолжить обучение платно, но только при наличии мест.

Квоту целевого приема для студентов специалитета по-прежнему будет определять правительство, а отработка с наставником будет длиться не более трех лет и коснется части специальностей, которые утвердит Минздрав.

Принятый Госдумой закон Минздрав представил еще в феврале 2025 года. В первом чтении был принят документ о том, что все бюджетные места в медицинских вузах и колледжах будут целевыми, а студенты, нарушившие договор с госучреждением, должны будут возместить затраты на обучение в трехкратном размере.

Принятие проекта вызвало резонанс в медицинском сообществе. Ко второму чтению к законопроекту было предложено 46 поправок, 17 из них приняли, 29 отклонили, в результате инициатива смягчилась, но суть ее осталась той же. В третьем чтении документ приняли 11 ноября. Документ поддержали фракции «Единая Россия» и ЛДПР. «Справедливая Россия» и КПРФ воздержались от поддержки, поскольку не увидели в поправках социальных гарантий для начинающих врачей.

Подробнее — в материале «Ъ» «На учебу как на отработку».

Полина Мотызлевская