Матч всех звезд НБА-2026 пройдет в формате «США против остального мира»

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) проведет Матч всех звезд 2026 года в формате «США против остального мира», сообщает пресс-служба организации. Турнир пройдет 15 февраля в Лос-Анджелесе.

В состязании примут участие сборная мира и две команды, состоящие из игроков США. Соревнование пройдет в формате кругового турнира, каждый матч будет длиться 12 минут. В финал выйдут две лучшие команды, при равенстве показателей решающим фактором станет разница ранее набранных очков.

Всего в турнире примут участие 24 баскетболиста — по 12 из Восточной и Западной конференций НБА. Команды будут состоять из восьми игроков. Стартовые пятерки определят путем голосования болельщиков (50%), действующих игроков лиги (25%) и журналистов (25%). Запасных выберут главные тренеры клубов НБА. Если по итогам голосования не наберется 16 американских баскетболистов и 8 иностранных, недостающих игроков назначит комиссар НБА Адам Сильвер.

В апреле господин Сильвер заявлял, что формат Матча звезд в 2025 году «оказался промахом». Тогда выставочное мероприятие прошло в виде мини-турнира с участием четырех команд. Также комиссар НБА признал успешным опыт Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которая в 2025 году вместо Матча звезд провела Турнир четырех наций. В нем приняли участие сборные Канады, США, Швеции и Финляндии. Турнир стал коммерчески успешным: финальный матч между между командами США и Канады привлек 9,3 млн зрителей на американском телеканале ESPN и 7,3 млн зрителей на канадском Sportsnet.

Таисия Орлова