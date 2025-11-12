Депутата ДНР Бондаренко оставили под арестом по делу о растрате

Мосгорсуд не удовлетворил апелляцию защиты на арест депутата народного совета ДНР Татьяны Бондаренко. Об этом сообщило «РИА Новости». Чиновницу отправили в СИЗО 2 октября по делу о растрате и незаконной банковской деятельности.

Депутат народного совета ДНР Татьяна Бондаренко

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы Депутат народного совета ДНР Татьяна Бондаренко

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

По версии следствия, фигурантка присваивала бюджетные средства, выделенные на строительство фортификаций в Курской области. Также ей вменяют обналичивание денег экс-депутата Курской областной думы Максима Васильева. За это она брала комиссию в 14-15% от запрашиваемой суммы.

Гендиректор строительной компании Виталий Синьговский дал показания против госпожи Бондаренко и заявил, что она помогла обналичить 30 млн руб. Во время заседания обвиняемая рассказала, что ей вменяют хищение 14 млн руб. Депутат ДНР отметила, что вменяемая сумма несоизмерима со средствами, потраченными «на помощь фронту». Защита фигурантки назвала недоказанной вину депутата и предложила отпустить ее под залог в 5 млн руб.

Никита Черненко