Депутата Народного совета ДНР Бондаренко арестовали по делу о хищении

Басманный районный суд Москвы отправил в СИЗО на 1 месяц и 25 суток депутата Народного совета ДНР от партии ЛДПР Татьяну Бондаренко. Ее обвиняют в хищении и незаконной банковской деятельности, сообщила пресс-служба столичных судов. Подробности дела не разглашаются.

Госпожа Бондаренко занимала пост зампредседателя комитета по восстановлению, строительству и инфраструктурному развитию ДНР. В 2021 году она пыталась баллотироваться в Курскую областную думу от партии «Новые люди». Тогда мандат достался другому кандидату.

В 2022 году чиновница выдвигалась в Курское городское собрание от «Партии пенсионеров», но ее сняли с выборов по решению партии. В том же году в квартире и офисе Татьяны Бондаренко прошли обыски. Чиновница утверждала, что мероприятия связаны с ее позицией против строительства завода «Курсказот».

Никита Черненко