Руслан Кухарук обсудил с Валентиной Матвиенко планы на развитие ХМАО

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Руслан Кухарук провел рабочую встречу с председателем Совета федерации (СФ) РФ Валентиной Матвиенко — об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валентина Матвиенко (в центре) и представители правительства ХМАО-Югры

Фото: telegram-канал губернатора ХМАО-Югры Руслана Кухарука Валентина Матвиенко (в центре) и представители правительства ХМАО-Югры

Фото: telegram-канал губернатора ХМАО-Югры Руслана Кухарука

В ходе встречи они обсудили планы и инфраструктурные проекты развития региона, которые окружная делегация представила в рамках Дней Югры в верхней палате Федерального Собрания.

Господин Кухарук поблагодарил председателя Совфеда за поддержку инициатив, детальное рассмотрение предложений и внимание к вопросам развития ХМАО. «Сегодня говорили о социальных и экономических эффектах, которые будут достигнуты для жителей округа при реализации региональных инициатив. Это именно те вопросы, которые волнуют югорчан: развитие инфраструктуры, улучшение качества жизни и перспективы автономного округа»,— сообщил губернатор.

Валентина Матвиенко отметила, что за последний год в регионе под руководством Руслана Кухарука произошло много позитивных изменений. «Радует движение в сфере здравоохранения: открыто восемь новых объектов, 16 прошли капитальный ремонт. У вас достаточно стабильная кадровая ситуация в медицинской сфере. Тем не менее, есть над чем работать. В целом, очень позитивная динамика развития, несмотря на все сложности»,— сказала она.

Накануне правительство ХМАО-Югры предложило СФ разделить траты в 310,5 млн руб. на организацию внутренних воздушных перевозок по трем маршрутам в Белоярском районе и шести маршрутам в Березовском районе на 2026 год и одобрить выделение федерального финансирования в 155,3 млн руб. Кроме того, власти призвали Совет федерации одобрить меры для сохранения нефтедобычи в ХМАО.

Ирина Пичурина