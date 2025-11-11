Власти запросили 155 млн рублей на субсидирование девяти авиарейсов внутри ХМАО
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) предложило Совету федерации (СФ) РФ разделить траты в 310,5 млн руб. на организацию внутренних воздушных перевозок по трем маршрутам в Белоярском районе и шести маршрутам в Березовском районе на 2026 год и одобрить выделение федерального финансирования в 155,3 млн руб. Как рассказал заместитель губернатора Азат Ислаев на заседании комитета верхней палаты российского парламента по экономической политике, мера направлена на обслуживание жителей удаленных арктических населенных пунктов Югры.
Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ
«Мы субсидируем все эти рейсы, но в целом по всей стране эта проблематика существует. Иногда от Москвы до Владивостока долететь дешевле, чем между городами внутри региона»,— подчеркнул чиновник.
В ходе заседания господин Ислаев также призвал СФ поддержать выделение 12,6 млрд руб. из федерального бюджета на реконструкцию аэродромной инфраструктуры международного аэропорта Нижневартовска и изменить тип работ по аэропорту Ханты-Мансийска с капитального ремонта объекта на его реконструкцию за 8,4 млрд руб.
Заседание комитета СФ прошло в рамках дней ХМАО в верхней палате российского парламента, которые проходят с 10 по 12 ноября. Делегация из Югры во главе с губернатором Русланом Кухаруком обсудит на комитетах вопросы развития региона и реализации крупных проектов в экономике, промышленности, культуре и социальной сфере. Итоговым мероприятием станет пленарное заседание СФ 12 ноября.