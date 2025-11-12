Спасатели нашли троих сорвавшихся со склона в горах Карачаево-Черкессии туристов

Спасатели обнаружили трех пострадавших туристов, которые сорвались с ледяного склона в Махарском ущелье в Карачаево-Черкессии. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

У одного из раненых повреждены колени, у остальных — черепно-мозговые травмы. Сейчас их спускают с подножья горы.

По данным спасательной службы, посетить Махарское ущелье собиралась туристическая группа из пяти человек. Трое из них во время движения оступились и сорвались с ледяного склона. К ним на помощь отправили наземную группировку Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда на технике высокой проходимости. Туристы не были зарегистрированы в МЧС.