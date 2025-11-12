Владимир Владимиров: «Инвестиции в образование — это вложения в будущее края»

Власти Ставропольского края усиливают финансирование сферы образования. Это происходит за счет реализации масштабных проектов, направленных на повышение качества обучения и укрепление кадрового потенциала. Системная поддержка педагогов и модернизация инфраструктуры остаются одними из приоритетных направлений региональной политики, подчеркнул губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Все предусмотрено

Согласно утвержденным бюджетным планам, финансирование государственной программы Ставропольского края «Развитие образования» в 2026 году превысит 48,5 млрд руб. Это на 6 млрд руб. больше, чем в 2025 году. Основные средства направят на строительство и капремонт учебных заведений, обновление материально-технической базы и соцподдержку семей, выплату заработной платы.

Так, в программе предусмотрено возведение двух новых школ и трех детсадов, а также реконструкция и ремонт десятков образовательных организаций. Значительные вложения планируются в организацию горячего питания и помощь детям из малообеспеченных семей. В 2025-м и 2026 годах на повышение заработной платы педагогов предусмотрено 4,8 млрд руб. Это позволит укрепить кадровый состав и повысить престиж профессии.

Отдельный вопрос — обновление инфраструктуры. Оно включает капитальный ремонт более 100 школ и детских садов, оснащение кабинетов безопасности жизнедеятельности и технологии, восстановление спортзалов и клубов. Эти меры направлены на создание комфортных условий для обучающихся и педагогов, улучшение доступности качественного образования в разных муниципалитетах края.

Утоление кадрового голода

Региональный проект «Педагоги и наставники» приобретает статус одного из основных инструментов поддержки учительского сообщества. Так, в 2025 году было выделено 2,3 млрд руб., в 2026-м — 2,3 млрд руб. На выплату классным руководителям и кураторам в 2025 и в 2026 году было выделено по 2,1 млрд руб, советникам директоров по воспитанию в 2025 и в 2026 году по 0,2 млрд руб., на реализацию программы «Земский учитель» в 2025 году было выделено 6 млн руб., а в 2026 - 12 млн.

Реализация проекта продолжает работу в рамках реализации инициативы «Земский учитель», направленной на привлечение педагогов в сельские школы и малые города. Каждому учителю, прибывшему на работу на село, выплачивается единовременное пособие 1 млн руб. Уже привлечено 78 педагогов. Это помогает закрыть кадровый дефицит и повысить качество образования в отдаленных районах Ставрополья.

Повышение квалификации и профессиональное развитие педагогов обеспечивают Центр опережающей профессиональной подготовки и Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, которые ежегодно обучают до 20 тыс. специалистов и создают методические материалы, что способствует формированию современной и конкурентоспособной образовательной среды.

Нацпроекты как фундамент

Ставропольский край активно использует возможности национальных проектов, направленных на комплексное развитие системы образования. С 2019 года по 2024-й в регионе появилось 346 центров «Точка роста», семь технопарков «Кванториум», два цифровых образовательных центра «IT-куб» и Центр для одаренных детей «Сириус26».

В рамках национального проекта «Молодежь и дети» в крае реализуются региональные программы «Профессионалитет» и «Все лучшее — детям». Первая ориентирована на профориентацию, создание образовательных и производственных кластеров, поддержку выпускников в трудоустройстве. Вторая сосредоточена на обновлении кабинетов «Основ безопасности жизнедеятельности и защиты Родины» и «Труда» («Технологии»), проведении капремонтов действующих школ и строительстве новых. Например, в Пятигорске возводится школа на 1550 мест, в Кисловодске планируется реконструкция сразу нескольких учебных заведений.

Образовательные программы региона находятся в тесной связке с программами социальными. Поддержка педагогов, расширение допобразования для более чем 310 тыс. детей и одновременно развитие инфраструктуры создают прочный фундамент для устойчивого развития Ставропольского края, отметил Владимир Владимиров.

«Инвестиции в образование — это вложения в будущее края, — подчеркнул глава региона. — Поддерживая педагогов, создавая современные школы и детские сады, мы создаем условия для развития детей и укрепления интеллектуального и профессионального потенциала Ставрополья».

Таким образом, подход властей региона в реализации образовательных проектов ориентирован не только на вложения в здания и технологии, но и в человеческий капитал. По мнению главы региона, развивая потенциал педагогов и создавая для них современные условия для работы и жизни, в крае укрепляют социальную стабильность и закладывают основу для успешного будущего региона.