В Дагестане полицейских подозревают в фабрикации дела о хранении наркотиков

В Дагестане Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении шести сотрудников МВД по Ногайскому району. Пятерых оперуполномоченных и начальника группы дознания обвиняют по ч. 4 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенные группой лиц по предварительному сговору из иной личной заинтересованности, с применением насилия и с угрозой его применения, а также с применением пытки), п. «г» и «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц по предварительному сговору из иной личной заинтересованности), ч. 4 ст. 303 УК РФ (фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности), ч. 2 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по уголовному делу лицом, производящим дознание), а также ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

Следствие считает, что четверо сотрудников правоохранительных органов спланировали подбросить наркотическое средство местному жителю, чтобы искусственно завысить показатели раскрываемости преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Согласно договоренности между фигурантами, один из сотрудников должен был применить силу, остальные — обеспечить сокрытие противоправных действий и оформление поддельных документов.

По данным следствия, 29 мая 2024 года обвиняемые подбросили потерпевшему наркотическое средство и применили к нему физическое насилие. Начальник дознания возбудил уголовное дело и оформил заведомо ложные процессуальные документы. Пятый оперуполномоченный пытался склонить знакомого потерпевшего к даче заведомо ложных показаний.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Константин Соловьев