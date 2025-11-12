В Белгородской области 1,3 млрд руб. потратят на мобильные тепловые установки

Белгородская область получит 1,3 млрд руб. из резервного фонда России на покупку 69 мобильных тепловых установок. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Глава области подчеркнул, что договор с заводами-изготовителями заключат сегодня, тогда же им направят деньги на производство установок. Новое тепловое оборудование должно быть изготовлено до конца года. Первоначально установки появятся на объектах здравоохранения.

Ранее Белгородская область получила 2,3 млрд руб. на закупку 436 резервных генераторов и другого оборудования для поддержания энергоснабжения.

В начале октября из-за усилившихся атак ВСУ правительство Белгородской области перешло на аварийный режим работы. Власти сосредоточились на устранении последствий ударов по объектам энергетической инфраструктуры и подготовке к отопительному сезону. Губернатор призвал жителей частных домов самостоятельно обеспечить себя резервными источниками питания.