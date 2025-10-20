Белгородской области выделят 2,3 млрд рублей на резервное энергоснабжение

Правительство России направит Белгородской области 2,3 млрд руб. на обеспечение стабильной работы топливно-энергетического комплекса в отопительном периоде 2025–2026 годов. На эти средства регион должен будет закупить как минимум 436 резервных источников энергоснабжения. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Согласно распоряжению, еще 1,1 млрд руб. получит Брянская область на закупку не менее 738 резервных источников энергоснабжения.

«Очень важно, чтобы теплом и водой были обеспечены жилые дома и организации в наиболее пострадавших населенных пунктах Белгородской и Брянской областей. Там надо приобрести модульные котельные, стабилизировать ситуацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства»,— прокомментировал господин Мишустин.

В начале октября на фоне участившихся атак ВСУ правительство Белгородской области перешло на аварийный режим работы. Власти сосредоточились на устранении последствий ударов по энергоинфраструктуре и подготовке к отопительному сезону. В частности, губернатор Вячеслав Гладков призвал жителей частного сектора самостоятельно обеспечить себя резервными источниками питания.

В ходе сегодняшнего совещания в облправительстве курирующий ЖКХ вице-губернатор Сергей Довгалюк доложил, что на предмет наличия дополнительных источников генерации были обследованы 263,7 тыс. частных домов, или 77% от общего количества (344,5 тыс.). В ходе обходов было установлено, что у собственников 12% домов есть генераторы, столько же могут отапливаться дровами в печи, еще у 36% есть энергонезависимые источники.

Мария Свиридова