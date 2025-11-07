Петербургский комздрав предложил покупать аналог дефицитного лекарства болезни почек

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга предлагает пациентам с хронической болезнью почек временно перейти на аналог препарата «Парсабив», который исчез из городских аптек. Об этом сообщили в ведомстве, комментируя ситуацию 78.ru.

Как ранее заявили изданию в общественной организации нефрологических пациентов «НЕФРО-ЛИГА», препарат «Парсабив», необходимый пациентам на гемодиализе, пропал из аптек. В комздраве пояснили, что закупленный на 2025 год объем лекарства уже полностью выдан, а новые поставки ожидаются во второй половине ноября.

«Парсабив» назначается при хронической почечной недостаточности и требует пожизненного приема. На время перебоев с поставками пациентам рекомендовали обратиться к лечащим врачам для замены препарата на «Парикальцитол», который имеется в аптеках в достаточном объеме.

