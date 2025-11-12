В Кремле прокомментировали слова Токаева о посланном свыше Трампе

Пресс-секретарь президента России Дмитрия Пескова ответил на вопрос о том, знаком ли он с приветствием Касым-Жомарта Токаева президенту США Дональду Трампу в Белом доме.

«Конечно. А что странного?.. Просто очень уж многие из тех, кто попадает в Белый дом, именно так и начинают говорить. А разве мы в Анкоридже по-другому говорили? Вы вспомните! Перечитайте, в конце концов»,— сказал господин Песков специальному корреспонденту «Ъ» Андрею Колесникову.

На саммите «Центральная Азия — США» господин Токаев назвал Дональда Трампа «великим лидером и государственным деятелем, посланным свыше, чтобы вернуть здравый смысл и традиции в политику Соединенных Штатов». Пресс-служба президента Казахстана позже сообщила, что за время визита господина Токаева в США компании двух стран заключили сделки на сумму более $17 млрд.