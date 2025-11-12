Франция поможет разработать Конституцию Палестины

Президент Эмманюэль Макрон сообщил, что Франция поможет Палестинской администрации написать Конституцию будущего палестинского государства. Для этого стороны создадут совместный комитет. Проект документа уже подготовлен, его представил глава национальной администрации Махмуд Аббас, отметил господин Макрон.

«Мы привержены культуре диалога и мира и хотим демократическое, невооруженное государство, приверженное верховенству закона, прозрачности, справедливости, плюрализму и ротации власти»,— заявил господин Аббас после встречи с Эмманюэлем Макроном в Париже (цитата по Reuters).

В сентябре Франция признала Палестину, несмотря на протесты со стороны Израиля. Позже Франция и союзники создали Чрезвычайную коалицию по обеспечению финансовой устойчивости Палестинской автономии, чтобы у национальной администрации сохранялась способность управлять территориями.