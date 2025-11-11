После смертельного ДТП в Египте госпитализированы 14 россиян

После столкновения туристического автобуса с российскими туристами и грузовика в Египте госпитализированы 14 граждан РФ, они получили травмы средней тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе генконсульства России в Хургаде.

Еще 12 россиян возвращаются в свои отели, сообщили в ведомстве. Там отметили, что тяжело пострадавших в результате ДТП нет.

ДТП произошло сегодня утром — автобус с туристами столкнулся с грузовиком по пути из Хургады в Каир. В аварии погибли двое человек — россиянка и водитель туристического автобуса, сообщил портал Al Masry al Youm. По предварительным данным, пострадали 30 россиян и семь финнов.

Авария могла произойти из-за ошибки водителя туристического автобуса, который въехал в припаркованный на обочине грузовик, заявил представитель администрации провинции Красное море Мухаммед Махлюф.