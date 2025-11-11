Россиянка погибла, более 20 российских туристов пострадали в ДТП в Египте

В Египте произошло ДТП с участием грузовика и перевозившего туристов пассажирского автобуса. Предварительно известно о трех десятках пострадавших.

Погибла гражданка России, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Cairo 24. Информацию подтверждает ТАСС со ссылкой на местные власти.

Портал «Аль-Масри-аль-Яум» сообщает, что погибли два человека, включая водителя автобуса. Еще 36 человек пострадали, из них 34 — иностранные граждане. В Российском союзе туриндустрии сообщили РБК, что, по предварительным данным, пострадали 25 россиян.

Известно, что автобус с туристами попал в аварию по пути из Хургады в Каир и Гизу. Пострадавших доставили в больницы Рас-Гариба.