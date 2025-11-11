В Египте назвали причину смертельного ДТП с туристическим автобусом

Причиной ДТП с туристическим автобусом в Египте могла стать ошибка водителя пассажирского транспорта. Представитель администрации провинции Красное море Мухаммед Махлюф заявил «РИА Новости», что автобус въехал в припаркованный на обочине грузовик.

По словам чиновника, об этом заявили очевидцы аварии, версию подтверждают правоохранители на месте ДТП. «Были приняты все необходимые правовые меры в связи с этим инцидентом»,— добавил господин Махлюф.

Автобус, направлявшийся на экскурсию из Хургады в Каир, попал в аварию сегодня в 4:10 утра (5:10 мск). По данным портала Al-Masry al-Youm, в автобусе находились 39 человек, двое из них — египтяне (водитель и гид). Среди пострадавших — 30 россиян и семь финнов. Погибли водитель автобуса и гражданка России, сообщали местные власти. Пострадавших доставили в больницы Рас-Гариба.