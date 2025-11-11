Власти Югры запросили 12 млрд рублей у СФ на обновление аэропорта Нижневартовска

Реконструкция аэродромной инфраструктуры международного аэропорта Нижневартовска потребует 12,6 млрд руб. из федерального бюджета, сообщил заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Азат Ислаев на заседании комитета Совета федерации (СФ) РФ по экономической политике. Он отметил, что в мае 2025 года в город перебазировался 334-ый военно-транспортный авиационный полк военно-транспортной авиации Минобороны России.

«Правительство округа практически 5,5 млрд руб. потратило на перебазирование, в том числе в настоящее время заканчивается создание двух наемных домов, мы полностью обеспечиваем жильем сотрудников Минобороны. При этом для того, чтобы полноценно базировался полк военно-транспортной авиации, нам необходимо провести реконструкцию взлетно-посадочной полосы»,— пояснил чиновник. Господин Ислаев добавил, что проект предусматривает продление полосы в 3,2 км на 300 метров для взлета дальнемагистральной авиации.

«Особенностью округа является, что большинство территорий — это болото, и взлетно-посадочная полоса построена тоже на болотах. Поэтому залатать просто дырки и заменить асфальтовое покрытия не получится»,— сказал заместитель губернатора.

Азат Ислаев подчеркнул, что губернатор Руслан Кухарук и министр обороны РФ Андрей Белоусов подписали письмо в адрес председателя правительства страны Михаила Мишустина с просьбой выделить средства на реализацию проекта. «Просим поддержать нас по этому объекту»,— обратился чиновник к членам комитета СФ.

Заседание комитета СФ прошло в рамках дней ХМАО в верхней палате российского парламента, которые проходят с 10 по 12 ноября. Делегация из Югры во главе с губернатором Русланом Кухаруком обсудит на комитетах вопросы развития региона и реализации крупных проектов в экономике, промышленности, культуре и социальной сфере. Итоговым мероприятием станет пленарное заседание СФ 12 ноября.

Василий Алексеев